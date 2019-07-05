Kent Konseyi Başkanı Halil ibrahim Yılmaz
Ankara Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu toplandı. Kurulda, Kent Konseyi’ Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyeleri’nin seçimi de yapıldı.
En çok oyu alan Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Konsey Başkanlığı’na seçildi. Yılmaz, Ankara Kent Konseyi olarak Başkent’in gelişimine, önceliklerine ve problemlerine dair etkin bir çözüm ortağı olacaklarını söyledi. Süleyman Ekinci, Faruk Kayaaslan, Ömer Sarıoğlu, Hakan Tarhan, Nazmi Şahin ve Nazire Erinç Yurter de Kent Konseyi’nin yönetiminde yer alan ATO üyesi diğer isimler oldu.
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