Kısa film senaryosunun ödülleri sahiplerini buldu

Yarışmada birincilik ödülü Ankara’dan ‘Masal’ adlı senaryoyla katılan Ali Aydemir’in oldu. İkincilik ödülünü Bursa’dan ‘Basamak’ adlı senaryosuyla başvuran Hüseyin Seçgin, üçüncülük ödülünü ise Zonguldak’tan ‘Çınarımızın Gölgesinde’ adlı eseriyle Umut Ateş aldı. Ayşe Şasa Özel Ödülü Konya’dan Uğur İkiz, Yücel Çakmaklı Özel Ödülü ise Ankara’dan Burak Çalışkan’a verildi. ÖĞ-DER Genel Başkanı Hamdi Sürücü, 15 yıldır eğitimle ilgili uluslararası alanda birçok programa imza attıklarını söyledi. Sürücü, gençliğin ihmale gelmeyeceğini ve gençliğin kalbine dokunulması gerektiğini belirterek, ‘’Annelerin çocuklarından daha kıymetli hiçbir şeyi yoktur, onların kıymetini bilmeleri gerekiyor, onlar en iyi evlatlar olarak yetiştirmeye çalışılmalı” dedi. Annenin toplumdaki öneminin yeterince anlaşılamadığını ve ailelerin dağılmasının sebebinin aile kurumunun zedelenmesi olduğunu belirten Sürücü, “Bir ailede erkek evin direği, anne ise evin ruhudur” diye konuştu.