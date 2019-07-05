Kışın kadınlara yazın çocuklara

Kurslarla öğrencilerin hem keyifli zaman geçirmesi, hem de tatil süreçlerinde kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Tatilini dolu dolu geçirmek isteyen öğrenciler için Aile Merkezleri’nde kayıtlar devam ediyor.

GELECEKLERİ İÇİN ÖNEMLİ

Öğrencilerin geleceğe hazırlanması için kursların önemli olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gelişen teknoloji sayesinde çocuklarımız bilgisayar, televizyon ya da akıllı telefonla daha çok vakit geçiriyor, günü neredeyse hareket etmeden bitiriyor. Gelecek nesillerimizin kendilerini geliştirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı ve başarılı yetişmelerine katkı sağlamak için ilçemizde sportif yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.