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Kızılcahamam’da lezzetler yarışacak

Kızılcahamam Belediyesi, 1500 aşçının katılacağı ‘Ulusal Yemek Yarışması’ düzenliyor.

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Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediye öncülüğünde Anadolu Şef Aşçılar Derneği ve Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu ile birlikte Ulusal Yemek Yarışması düzenlediklerini bildirdi. 24-25 Ağustos 2019 tarihleri arasında 1’incisi düzenlenecek olan ‘Ulusal Yemek Yarışması’ için çalışmalar başladığını belirten Acar. 81 ilden 1500 civarında yarışmacının katılması beklenen ve 2 gün boyunca ilçe halkı ve misafirlere keyifli bir etkinlik sunacaklarını söyledi. Acar, yarışmanın asıl amacının ülkemizde yemek kültürümüzü gelecek nesillere ve ülke geneline yaymak olduğunu ifade ederek, “Aşçı mesleğini sevdirmek ve bu mesleği çırak usta ilkesini kaybetmeden genç nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Birincisi düzenlenecek olan bu etkinliği geleneksel hale getirerek ilerleyen yıllarda da devam ettirmek istiyoruz” dedi. Yarışmaya Kızılcahamam’dan başvurular Belediye Kültür ve Sosyal işler müdürlüğünden, ilçe dışından katılanlar ise,  www.mugafed.org adresinden müracaat edebilecek. Başvuruların 20 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

 

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