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Korsan otoparkçıya Başkent’te ‘park’ yok

Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, özellikle eğlence mekanlarının bulunduğu cadde ve sokaklarda sürücülerden zorla park parası talep ederek, ücret ödemeyenlerin araçlarına zarar veren korsan otoparkçı ve valelere göz açtırmıyor.

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Şikayetlerin artması üzerine kurulan özel ekip, teknik ve fiziki takip yaparak korsan otoparkçılar ile valeleri tek tek belirledi. Yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlarda bin 712 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda ruhsatsız silah, kesici ve delici alet ele geçirildi. Haklarında adli ve idari işlem yapılan konsan otoparkçı ve valeleri organize ettikleri belirlenen 5 kişi tutuklandı. Yapılan incelemede korsan otoparkçı ve valelerin çoğunun birbirleriyle bağlantılı çalıştığı, kentin işlek cadde ve sokaklarını aralarında paylaştığı tespit edildi. Operasyonların artması ile vatandaştan gelen şikayet sayısında azalma olduğu öğrenildi. 

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

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