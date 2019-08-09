Küçük trafik müfettişleri bisikletlerine kavuştu

Karnelerini doldurup gönderen ve en çok beğeni alan 100 öğrenciye bakanlık tarafından bisiklet hediye edildi. Bu kapsamda, Ankara’da ikamet eden ve bisiklet almaya hak kazanan 18 öğrenci için Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Ankara Valisi Vasip Şahin, trafik bilincinin gençlere kazandırılması için büyük önem taşıyan bu projeyi düzenleyen yetkililer ve katılan öğrencilere teşekkür etti. Daha sonra dereceye giren öğrencilere katılım belgeleri ve hediye bisikletler protokol üyelerince teslim edildi.