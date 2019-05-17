Küçükler takdir topladı büyükler teşekkür etti Toplu taşıma hizmeti vererek her gün yaklaşık 2 milyon Başkentli’nin kent içi ulaşımını sağlayan EGO Genel Müdürlüğü, Sincan Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu ile birlikte ortak bir proje geliştirdi.