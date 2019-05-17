Küçükler takdir topladı büyükler teşekkür etti
Toplu taşıma hizmeti vererek her gün yaklaşık 2 milyon Başkentli’nin kent içi ulaşımını sağlayan EGO Genel Müdürlüğü, Sincan Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu ile birlikte ortak bir proje geliştirdi.
Genç nesillerin toplu taşıma araçlarında davranış biçimlerini geliştirmeye yönelik düzenlenen eğitime öğrenciler uygulamalı olarak katıldı. Proje kapsamında; yaşları 6 ila 7 arasında değişen 30 öğrenci, Etimesgut-İstanbul Yolu Hattı’nda sefer yapan EGO Otobüsünde seyahat etti. Yolculuk esnasında yaşlı, engelli ya da hamile yolculara karşı toplu taşıma kuralları konusunda bilgilendirilen öğrenciler, otobüse binen büyüklerine yer vermekte adeta yarıştı. Proje vatandaştan tam not aldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.