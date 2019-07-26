Kuğulupark’ın sakinleri sağlıklı

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin uzman veterinerleri, halkla iç içe olan hayvanların, özellikle de kuğuların bakımına özen gösteriyor. Halkın yoğun sevgi ve ilgisini çeken kuğulara rutin kontrollerinin yanı sıra gerekli koruyucu ilaçlar da veriliyor.