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Kur’an-ı ilk hatmedenin ödülü bisiklet ve tablet  

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ‘Yaz Kur’an Kursları’nı ziyaret etti.

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Öğrencilerle sohbet eden Şimşek, kurs hocalarından da çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerden öğrendikleri sure ve duaları dinleyen Şimşek, her grupta hatmini birinci olarak tamamlayana bisiklet ve tablet hediye edeceğini söyledi. Şimşek, okul eğitiminin yanı sıra inancımızla ilgili de kendimizi geliştirmemiz gerektiğini belirterek, “Yaz tatili süresince çocuklarımızın güzel dinimizi ve ahlaki değerlerimizi öğrenebilmeleri için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik. Kültür merkezlerimizi ve sosyal tesislerimizi bu amaçla çocuklarımızın hizmetine sunduk. Görüyorum ki, burada güzel bir eğitim alıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor.  Çocuklarımız  Yüce kitabımızı okumanın yanı sıra surelerin Türkçe anlamlarını da öğreniyorlar” dedi. 

 

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