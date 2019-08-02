Mamak değer kazanacak

Başkan Köse, “1994 yılında başlayan “Halka hizmet hakka hizmet” anlayışı ile milletimiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu anlayış ile denetlenebilir, hesap verebilir, şeffaf bir belediyecilik hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda vatandaşımızın istek taleplerine dinlemek için “Açık Mikrofon Açık Kürsü “uygulaması başlattık. Vatandaşlarımıza “Nasıl bir Mamak hayal ediyorsunuz?” diye soracağız. Devam eden süreçte de “Mamak için bir fikrim” var kampanyası başlatacağız. Bu fikirleri bir komisyonla değerlendireceğiz ve başarılı olanları değerlendireceğiz” dedi. Göreve gelir gelmez 7/24 ulaşılabilir bir belediye olduklarını kaydeden Köse, hizmet almaya gelen Mamaklılara ücretsiz çay, poğaça ve kahve ikram ettiklerini söyledi.

GÖNÜL SOFRASI

Gönül belediyeciliği uygulamaları kapsamında gönül sofrası projesinde sona geldiklerini kaydeden Köse, “Kurban Bayramı’nda sonra inşallah Gönül Sofrası Projemizi açacağız. İhtiyaç sahibi ailelerimizi belirli akşamlarda evinden alıp gönül soframızda misafir edeceğiz” dedi. Mamak’ta hayata geçirecekleri prestij projelerle ilçeye değer katacaklarını kaydeden Köse, “Çalışmalarda ciddi aşama kaydettik. Kıbrıs Kanyonu projesinde harita çalışmalarını bitirdik. Şuan kentsel tasarım çalışmaları yapılıyor. Ekolojik köy çalışmamızda devam ediyor, tasarım boyutu bitmek üzere. Hüseyingazi Seyir Terası, cep terminali, Ekin ve Yenibayındır mahallelerinde yüzme havuzu ve spor kompleksi, Elmadağ Gözlem Evi çalışmalarımız da devam ediyor” diye konuştu.