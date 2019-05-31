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Mamak Konservatuvarı tiyatroya dönüşecek

Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Murat Volkan Benli, “Mamak Belediyesi’nin kültür merkezi olarak kullandığı eski konservatuvar binası Devlet Tiyatrolarına tahsis ediliyor. Bir de CerModern sahnesi açılacak, haftada 6 gün oyun oynayacağız” dedi.

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Bu sezon oyunlarının çoğunu kapalı gişe sahneleyerek yaklaşık 750 bin seyirciye ulaşan Ankara Devlet Tiyatrosu, bünyesine dahil edeceği eski konservatuvar binası ve CerModern’deki sahnelerle daha çok tiyatro severi ağırlayacak. Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Murat Volkan Benli, 69’uncu sanat sezonunun başında repertuvarlarında büyük bir değişime gittiklerini, 42 oyundan 24’ünü yenilediklerini söyledi. Yeni 24 oyunun hazırlıklarını 2 buçuk ayda tamamladıklarını belirten Benli, “Bu, Devlet Tiyatroları’nın (DT) çok büyük bir başarısı. Çünkü normal şartlar altında böyle bir süreci hem tekniğiyle hem dekor yapım atölyeleriyle hem de sanatçılarıyla çıkarmak, başarmak çok zordur” diye konuştu. Hazırlıklar bütün hızıyla sürdüğünden prova yapmak için bazen mekan bulmakta zorlandıklarını dile getiren Benli, “Küçük Tiyatro’nun kantininde bile prova yaptık. Çünkü koskoca Ankara Devlet Tiyatrosu içerisindeki bütün sahneler, bütün saatler doldu. Bütün okuma salonlarımız, bütün prova salonlarımız doldu” ifadelerini kullandı. Yaz aylarında başladıkları hazırlıkların Ekim sonuna kadar sürdüğünü, sezonun açılmasıyla arka arkaya prömiyerler yaptıklarını anlatan Benli, seyircilerin de emeklerini karşılıksız bırakmadığını ve ciddi katılım gösterdiğini vurguladı.      

BİLET BULUNMUYOR        

Benli, neredeyse bütün oyunları kapalı gişe sahnelediklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hatta seyircilerimiz, biletler çok hızlı tükendiği için bilet bulamamaktan şikayetçi oluyor. Biz asla seyircisi çok olan oyunlara toplu bağlantı yapmıyoruz. ‘Fare Kapanı’, ‘Siyahlı Kadın’, ‘Radyo Hümayun’, ‘İkinci Katil’ gibi oyunlarımıza toplu bağlantı yapmak yasak. Bununla beraber gişeden ya da internetten bir izleyicimiz en fazla 9 bilet satın alabiliyordu. Bu sezon o kadar büyük yığılma ve istek oldu ki sayıyı düşürmek zorunda kaldık. Çünkü diğer seyircilerimizin Devlet Tiyatroları’ndan faydalanma imkanlarını azaltmış oluyorduk. Bu sebeple 6’ya, hatta bazı oyunlar için 4’e düşürdük.” Sezonu 19 Mayıs’ta kapattıklarını belirten Benli, Ankara Devlet Tiyatroları olarak sezonda 750 bin seyirciye ulaştıklarını ancak bunu başarı olarak görmediklerini, 1-1buçuk milyon izleyiciye ulaşmak için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.      

YENİ SAHNE MÜJDESİ       

Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahne sayısının gelecek yıl artacağı müjdesini veren Benli, şunları dile getirdi. “Sayın Bakan’ımızın destekleri ve emirleriyle Mamak Belediyesi’nin kültür merkezi olarak kullandığı eski konservatuvar binası Devlet Tiyatroları’na tahsis ediliyor. 249 kişilik bir sahnemiz olacak, alt katında da 80 kişilik bir sahnemiz olacak. Orası tekrar bir kültür sanat yuvası haline dönüşecek. Bu bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Bu bina Türkiye Cumhuriyeti’nde tiyatro sanatının akademik temellerinin atıldığı yer. Bir de CerModern sahnesi açılacak. Haftada 6 gün orada da oyun oynayacağız.” Benli, Başkent izleyicisine Devlet Tiyatrosu kalitesiyle oyun seyrettirebilmek için hazırlıkların ve düzenlenmelerin yaz boyunca süreceğini sözlerine ekledi. 

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