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Mamak’ın çöpleri kaynağa dönüşüyor

Mamak Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında çalışmalarını ilçe geneline yaygınlaştırıyor.

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Projenin yalnızca çöp ayrıştırma işlemi olmadığını, üretilen atığın da farkına varılmasının sağlandığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Proje ile her şeyden önce verimlilik artıyor, israfın önüne geçiliyor. Vatandaşımızdan bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi. 

Geçtiğimiz yıllarda 25 gönüllü üniversite öğrencisi ile vatandaş bilgilendirilmesiyle başlanan proje kapsamında Mamak Belediyesi Hizmet Binası’na yerleştirilen pişmemiş organik atıklar, çay ve kahve posalarını toprak katkı maddesine dönüştüren Kompost Cihazı’nın yanı sıra bazı mahallelere 7 gözlü Mobil Getirme Merkezi yerleştirildi. Anatolium  Alışveriş Merkezi önü, Abidinpaşa Asım Gündüz Caddesi, Mamak Belediyesi Hizmet Binası önü, Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü önü, Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu girişi, Hüseyingazi Son Durak, Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi ve  Saimekadın Yeni Mamak Merkez Camii’nin yanına yerleştirilen Mobil Getirme Merkezi’ne kağıt, karton atıkları, metal atıklar, plastik atıklar, cam atıkları, elektronik atıklar, atık piller ve bitkisel yağ atıkları  atılabilecek.  Tüm ilçede uygulanacak proje kapsamında ayrıca Mamak Belediyesi, koridorlara da kâğıt, cam, plastik ve metal atıkları ayrı ayrı biriktirmek amacıyla 30 adet dörtlü, 30 adet ikili, 8 adet de yedili Geri Dönüşüm Kumbarası yerleştirildi. 

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

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