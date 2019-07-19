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Mamak’ta lezzetli festival

Mamak Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Geleneksel Kutludüğün Festivali’ halkın akınına uğradı. Festivalde binlerce kişiye gözleme ve ayran dağıtıldı.

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Mamak Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ‘Kutludüğün Festivali’nin bu yıl düzenlenen 6’ncısı yine renkli görüntülere sahne oldu. Kutludüğün Mahallesi Akkaya Mesire Alanı’ndaki festivalde sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlanan binlerce gözleme ve ayran halka ikram edildi. Mamak’ın en lezzetli festivaline katılan davetliler, sıcak sıcak hazırlanan gözlemlerden tatmak için uzun süre bekledi. Kutludüğün’ün bir geleneği olan at ile gelin alma ve düğün alayı da festivale renk kattı. Festivale katılan TBMM İdare Amiri Orhan Yegin, binlerce yıllık geleneklerin geleceğe aktarılmasının önemli olduğunu belirterek, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür etti. 

İlçenin kültürel zenginliklerinin ve geleneklerinin daima yaşatılacağını dile Mamak Kaymakamı Ziya Polat da, “Geçmişten geleceğe kültürel değerlerimizi aktarmak çok güzel. Bizler geleneklerimizi yaşatabilirsek, yeni nesillere öğretebilirsek kendimizi başarılı sayarız” dedi. Gelenek ve göreneklerin bir değer olduğunu ve değerlerin unutulmaması için şenlikleri ve festivalleri yaşatacaklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de “Festivaller, o şehrin sahip olduğu kültür sanat varlığının, turizm potansiyelinin adeta bir aynasıdır. Aynı zamanda kültürel ve sosyal yaşamımıza değer katar. Halkı birbirine bağlayarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirir. Geleneklerimizi yaşatacağız” diye konuştu. 

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