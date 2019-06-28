Masalsı yolculuğun hareket saati değişti  

KAPASİTE ARTIRILACAK

Ekspres, Ankara-Kars parkurunda tarihi ve turistik yerlerin görülmesi amacıyla İliç’te 3 saat, Erzincan ve Erzurum’da 2 saat 40 dakika duracak. Kars-Ankara parkurunda ise Divriği’de 2 saat 36 dakika ve Sivas turu için Bostankaya’da 3 saat 9 dakika mola verilecek. Trenin planlanan seyahat süresi Ankara’dan 31 saat, Kars’tan 29 saat 20 dakika olarak belirlendi. 6 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşan ekspresin kapasitesi, yolcu talebine bağlı olarak 120’den 160 kişiye çıkarılabilecek.