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Masalsı yolculuğun hareket saati değişti  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iş birliğinde Ankara-Kars-Ankara hattında 29 Mayıs’ta ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, 17 Temmuz’dan itibaren Ankara’dan saat 16.55’te hareket edecek.

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Değişikliğin, gezi amaçlı seyahat edecek yolcuların İliç-Erzincan ve Erzurum’da daha uygun zamanlarda bulunması için yapıldığı öğrenildi. Yeni düzenlemeye göre tren, Ankara’dan pazartesi, çarşamba, cuma saat 16.55’te, Kars’tan çarşamba, cuma, pazar günleri saat 23.55’te yola çıkacak. 

KAPASİTE ARTIRILACAK

Ekspres, Ankara-Kars parkurunda tarihi ve turistik yerlerin görülmesi amacıyla İliç’te 3 saat, Erzincan ve Erzurum’da 2 saat 40 dakika duracak. Kars-Ankara parkurunda ise Divriği’de 2 saat 36 dakika ve Sivas turu için Bostankaya’da 3 saat 9 dakika mola verilecek. Trenin planlanan seyahat süresi Ankara’dan 31 saat, Kars’tan 29 saat 20 dakika olarak belirlendi. 6 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşan ekspresin kapasitesi, yolcu talebine bağlı olarak 120’den 160 kişiye çıkarılabilecek.     

S-400´ler ile hava savunması güvende olacak

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