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Mesleğe adanmış yarım asırlık ömür   

Aralarında başbakan ve bakanların da bulunduğu birçok siyasetçiden sanatçıya kadar ünlü isimlere ayakkabı tasarlayan 67 yıllık kundura ustası Nurettin Cebeci, eski günlerin özlemini yaşıyor.

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Türk siyasetinin önemli isimleri ve sanatçılar için ürettiği ayakkabılarla tanınan Ankara’nın emektar kunduracılarından Nurettin Cebeci, mesleğini tutkuyla sürdürüyor. 81 yaşındaki Cebeci, Artvin’in Borçka İlçesi’nde 67 yıl önce bir kunduracıda çırak olarak başladığı meslek yaşamını Ankara’ya taşındıktan sonra da sürdürdüğünü söyledi. İlk iş ayakkabı tamir dükkanı açtığını, bir süre sonra sipariş üzerine kundura imalatı yaptığını belirten Cebeci, ürünlerinin beğenilmesi üzerine kendini bu alanda geliştirdiğini dile getirdi. Cebeci, 55 yıldır Kızılay’daki Ziya Gökalp Caddesi’nde bulunan aynı iş yerinde üretim yapıyor. Sektörde tanınmasına TRT Ankara Radyosu ses sanatçılarının vesile olduğunu anlatan Cebeci, yıllar içinde birçok sanatçı, politikacı ve iş adamına özel ayakkabı tasarlamış. Cebeci, “O zamanlar iş yerime Ziya Taşkent, Kutlu Payaslı, Adnan Şenses, Osman Türen, bestekâr İsmet Nedim gibi isimler geliyordu. Onlar sayesinde tanındık. Daha sonra bazı iş adamları geldi. Eski bakanlar Ali Naili Erdem, Köksal Toptan, Enver Akova, Halil Başol, Orhan Öztrak gibi çok insan geldi. Bir süre sonra kuvvet komutanları gelmeye başladı” diye konuştu.      

ZEKİ MÜREN’E ÖZEL 

Sanat Güneşi Zeki Müren ile olan anılarını unutamayan Cebeci, kendisi için bir çift ayakkabı yapıp kendisiyle tanışma imkanı bulmuş. Müren’i Ankara’ya geldiğinde ziyaret ettiğini belirten Cebeci, “İzmir Caddesi’nde bir otel vardı, orada kalırdı. Bir gün yanına gittim. ‘Zeki Bey, bütün radyo sanatçısı arkadaşlarınızın bende ölçüleri var, ayakkabılarını yaparım. Sizin de bir ölçünüz bulunsun. Hatıranız olur’ dedim ve kendisine bir çift kahverengi ayakkabı yaptım. Askerliği döneminde postallar ayağında bir kemik çıkartmış, o farkı da dikkate alarak ona özel bir ayakkabı yapmıştım” dedi. 

ESKİ GÜNLERİ ÖZLÜYOR 

Eskisi kadar iş yapamadığı için vaktini bol bol kitap okuyarak değerlendirdiğini belirten Cebeci, “Günümüzde el yapımı ayakkabılar eskisi kadar rağbet görmüyor. Son yıllarda buraya gelenler ayakkabı almaktan çok vitrindeki ürünleri inceliyor. Hatıra fotoğrafı çektiriyor” ifadelerini kullandı.      

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