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Millet Bahçesi’ne ilk kazma vuruldu

Ankara’da 633 bin 601 metrekare üzerine kurulacak Millet Bahçesi’nde inşa çalışmalarına başlandı. Her yaşa hitap edecek olan devasa bahçenin 2020’de hizmete girmesi bekleniyor.

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Avrupa'nın en büyük parkı olma özelliğini taşıyacak olan Ankara Millet Bahçesi’nde çalışmalar başladı. Atatürk Kültür Merkezi’nin bulunduğu alanda 633 bin 601 metrekare üzerine kurulacak olan Ankara Millet Bahçesi, 2020’de hizmete girecek. Devasa alan üzerinde inşa edilecek Millet Bahçesi’nde yeşile ayrı bir önem veriliyor. Bahçede mevcut ağaçlarla birlikte yöreye uyumlu endemik, yerel ve yüksek uyum göstermiş bitkilerin yer alacağı koru oluşturulacak. Alan içerisine 7 bin 474 ağaç, 102 bin adet çalı, 88 bin perenial, 740 adet sarılıcılar, 5 bin 328 adet su bitkisi dikilecek, 246 bin 200 metrekarelik alan ise çimlendirilecek. 4 bin metrekarelik alana da gül bahçesi kurulacak. 

DEV CAMİİ İNŞA EDİLECEK 

Doğa, kültür ve insanların buluşma noktası olacak Ankara Millet Bahçesi, her yaşa hitap edecek. Alana 4 bin 553 metrekarelik Millet Camii inşa edilecek. Osmanlı, Selçuklu, Roma, Mezopotamya, Cumhuriyet dönemi müzelerinin yer alacağı bahçede, 24 saat hizmet verecek 7 bin 661 metrekarelik Millet Kıraathanesi, sanat atölyeleri, spor sahası, buz pisti, zipcoaster, biyolojik gölet, etkinlik adası, su gösteri havuzu, tohum merkezi. çayhaneler, bisiklet ve koşu yolları, sağlık merkezi, at maneji ve köpek gezdirme alanı bulunacak.  Millet Bahçesi’nin merkezinde eş zamanlı farklı etkinliklerin yapıldığı özellikle binicilik, okçuluk, cirit gibi ata spor alanları yer alacak. Eski Ankara Hipodromu’nu anımsatacak olan bölümde ise 53 bin 850 metrekarelik tören alanı, 18 bin 435 metrekarelik çocuk oyun alanları olacak. Mevcut AKM binasının ihya edilerek çok farklı kültürel programlara hizmet edebileceği alan ise 12 bin metrekarelik açık hava sineması olarak tasarlandı. 

BAŞKENT MUTFAĞI TANITILACAK  

Parkın batı yönünde yer alan tören alanının yol güzergahı ile Hipodrom Caddesi arasında yer alan bölgede Ankara mutfağının tanıtıldığı kır lokantası ve pazar alanları olacak. Bahçede çok çok araç kapasiteli otopark ve bisiklet parkı da bulunacak. 

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

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