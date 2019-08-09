MKE Ankaragücü Store açıldı

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner, kurumsallaşmaya ve büyümeye devam edeceklerini söyledi. Kulüp ürünlerinin satıldığı mağazanın açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirten Yiğiner, “Altı sene önce de bir store mağazası açmıştık. Şimdiki mağazamız 200 metrekarenin üzerinde. Giderek büyüyoruz. Biz birlikte güçlüyüz” dedi.