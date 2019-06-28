Nallıhan’da 2019 yılı bal hasadı başladı

Bununla birlikte her sene Temmuz ayının sonunda alınan ballar daha erken alınmaya başlandı. Nallıhan’da yıllardır arı ve bal üreticiliği yapan Gürcan Yüksel, “Rekolte geçen seneye göre oldukça yüksek, baldaki kalite 2 katına çıkmış durumda. Daha kovanların birkaçına bakmamıza rağmen beklentimizden yüksek bal çıktı. Bu sene geçen seneye oranla daha yüksek bir bal üretimi bekliyoruz” dedi.