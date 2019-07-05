Nallıhan’da ipek böceği halkın gelir kapısı oldu
Nallıhan'ın Ozan Mahallesi’ndeki İpek Böceği Yetiştiriciliği Üretim Merkezi, bölge halkına yeni ekmek kapısı açtı.
Halk, çiftçiliğin yanı sıra ipek böceği yetiştirerek ev ekonomisine katkıda bulunuyor. İpek böceklerini dut ağacının yapraklarıyla besleyen üreticiler 40-45 gün sonra 220 kilograma ulaştığında satıyor. İpek böceği yetiştiriciliği her geçen gün artıyor.
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