Nallıhan’da tarhana güneşle buluştu

Tonlarca tarhana kurutulmak için güneş gören yerlere serildi. Dar gelirli insanların ‘Darhane’ olarak isimlendirdiği tarhana kış aylarının vazgeçilmezi. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi, damar tıkanıklığını önlemesi, soğuk algınlığı, astım ve bronşit hastalıklarına karşı ön tedavi sağlaması, tarhananın faydaları arasında ilk sıralarda yer alıyor.