Nöbete devam

FETÖ darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazanlıların, yargılanmaların başladığı günden bu yana başlattığı adalet nöbeti sürüyor. Nöbete katılan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, darbeci sanıkların yargılandığı Akıncı Üssü davasını takip etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazanlılar’ın duruşmaların başladığı günden bu yana aralıksız olarak Sincan’da olduğunu söyledi. Oğuz, “Rahmet ve minnetle yâd ettiğimiz şehitlerimizin değerli aileleri ve kahraman gazilerimizle birlikte buradayız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere asil Türk Milleti, bu kanlı darbe girişimini demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığı, yalnızca milletin değil ümmetin de lideri olan Recep Tayyip Erdoğan’a olan inancı sayesinde önlemiştir. Bağımsız Türk yargısının tüm şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağına ve bu vatan hanilerine karşı en ağır cezayı vereceğine olan inancımız tamdır. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık, unutturmayacağız” diye konuştu.