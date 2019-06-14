Nöbeti ‘Kaşıkçılar’ devraldı

Devlet Tiyatroları (DT) yaz aylarında da sanatseverlerin yanında. DT Genel Müdürlüğü’nün uygulamaya koyduğu ‘Nöbetçi Tiyatro Projesi’ sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Projenin üçüncü haftasında İzmir Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği ‘Kaşıkçılar’ adlı oyun Küçük Tiyatro Sahnesi’nde perdelerini açtı. Müsahipzade Celal’in yazdığı ve Metin Oyman’ın yönetmenliğini yaptığı oyun, kalfalıktan ustalığa geçen kaşıkçı ustası Habib ile Didar Ağa’nın konağında cariye olan Nurhayat’ın aşkını konu ediyor. Oyunda eski İstanbul yaşamına eğlenceli bir pencereden bakarak Karagöz ve ortaoyunu gibi geleneksel sanatlar, ustalığa yükselmek için düzenlenen peştamal kuşanma töreni ve kaybolmaya yüz tutan nice değerlerini müzikli, danslı ve eğlenceli bir anlatımla sunuyor. Dekor Tasarımının Tayfun Çebi’ye, kostüm tasarımının Medina Yavuz Almaç’a, ışık tasarımının Zeki Kayar’a, koreografisinin Tolga Erk’e ve müziklerinin Özgür Yurteri’ye ait olduğu oyun, bu akşam saat 18.00’de Küçük Tiyatro’da son kez sahnelenecek.