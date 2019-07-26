Nostalji rüzgarı Sincan’da esiyor

Açık hava sinema etkinliğinin her hafta devam edeceğini belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçe halkını nostalji keyfi yaşamaya davet etti. Açık hava sinema gösterimine ilgi oldukça yoğundu. İlçe sakinleri, kendilerine ikram edilen patlamış mısır eşliğinde keyifli bir yaz akşamı yaşadı. Filmin yanı sıra Lale Meydanı’nda sergilenen klasik otomobiller de ilgi gördü.