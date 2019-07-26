Nostalji rüzgarı Sincan’da esiyor
Sincan’da açık hava sinema keyfi başladı. Yaz akşamlarını keyfe dönüştürmeyi amaçlayan Sincan Belediyesi, ilk olarak bir Yeşilçam klasiği olan ‘Selvi boylum al yazmalım’ filmini izleyici ile buluşturdu.
Açık hava sinema etkinliğinin her hafta devam edeceğini belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçe halkını nostalji keyfi yaşamaya davet etti. Açık hava sinema gösterimine ilgi oldukça yoğundu. İlçe sakinleri, kendilerine ikram edilen patlamış mısır eşliğinde keyifli bir yaz akşamı yaşadı. Filmin yanı sıra Lale Meydanı’nda sergilenen klasik otomobiller de ilgi gördü.
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