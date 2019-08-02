29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5541
  • 6,1723
  • 257.929
  • 100.463
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Nostaljik plaklar Başkentlilerle buluşuyor

Koleksiyoncu Gürkan Gürbüz, 36 yılda topladığı binlerce plaktan oluşan koleksiyonunu kafeterya hizmeti de verdiği “plak evi”nde müzikseverlerle buluşturuyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkent’te yaşayan koleksiyoncu Gürkan Gürbüz, müziğe olan tutkusunu 1996 yılında açtığı plak evi ile diğer müzikseverlerle de paylaşıyor. Yaklaşık 10 bin plağın ve 50’den fazla pikabın yer aldığı, aynı zamanda kafetarya hizmeti de veren plak evinde taş plak ve gramofon satışı yapılıyor, müşteriler duvarlardaki Yeşilçam sanatçılarının imzalı fotoğrafları ve film afişleriyle nostaljik bir yolculuğa çıkıyor.

Gürkan Gürbüz, Türkiye’de kasetin popüler olmaya başladığı dönemlerde plak dinlemeye başladığını, ardından yerli ve yabancı sanatçıların plaklarıyla koleksiyon oluşturmaya başladığını söyledi. Yıllar içerisinde biriktirdiği plak ve gramofonları bir plak evinde topladığını, müzik tutkunlarının daha uzun süre vakit geçirmelerine olanak sağlamak üzere zamanla mekanı genişleterek kafeterya hizmeti de sunulan alana dönüştürdüğünü aktaran Gürbüz, şunları kaydetti: “Türkiye’nin en büyük plak evlerinden birini kurduk. Mekanın tarihi dokusunu ise hiç bozmadık. 1970’lerde anne ve babalarımız nasıl bir dükkana giriyorsa bizim dükkanımız da aynısı, çünkü bu dükkana hala kaset ve CD girmiyor. Dinletilerimizi tamamen plaklardan sağlıyoruz.”      

 

Gürbüz, mekana plak tutkunlarının yanı sıra gençlerin de geldiğini ve gramofonlardan yankılanan müzik sesleri eşliğinde uzun süre vakit geçirme imkanı bulduğunu söyledi.      

Sokak ortasında dehşet saçtı! Yerdeki adama böyle ateş etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara patlamasında yeni gelişme! Yakalandı

Ankara patlamasında yeni gelişme! Yakalandı

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme! Tarih belli oldu

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme! Tarih belli oldu

Akşener'e sert tepki: Aslında atılan tweet değil, fettan bir kahkahadır

Akşener'e sert tepki: Aslında atılan tweet değil, fettan bir kahkahadır

PKK'lı teröristleri tedavi eden 1'i doktor, 4 sağlıkçıya gözaltı

PKK'lı teröristleri tedavi eden 1'i doktor, 4 sağlıkçıya gözaltı

'NATO kendisini itibarsızlaştırıyor'

'NATO kendisini itibarsızlaştırıyor'

Geleceğin hayalet uçağı Tupolev PAK DA için test zamanı

Geleceğin hayalet uçağı Tupolev PAK DA için test zamanı

Sahte bilimin kaynağı sosyal medya

Sahte bilimin kaynağı sosyal medya

Biz sorduk, Mercedes cevapladı

Biz sorduk, Mercedes cevapladı
 

POPÜLER HABERLER

Sokak ortasında dehşet saçtı! Yerdeki adama böyle ateş etti

Sokak ortasında dehşet saçtı! Yerdeki adama böyle ateş etti

Meghan Markle yine gündemde! Şimdi de...

Meghan Markle yine gündemde! Şimdi de...

Dünya'yı teğet geçecek! Empire State büyüklüğünde...

Dünya'yı teğet geçecek! Empire State büyüklüğünde...

ABD Hava Kuvvetleri'nin hayal kırıklığı: B-1B Lancer

ABD Hava Kuvvetleri'nin hayal kırıklığı: B-1B Lancer

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA