Nüfus müdürlüklerinde hafta sonu YKS mesaisi

Açıklamada, “YKS’ye katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere yanında,

‘Sınava Giriş Belgesi’ ile iki fotoğraf getirmeleri halinde, ‘Geçici Kimlik Belgesi’ verilmesi için, Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle nüfus müdürlükleri Cumartesi günü 07.00-17.00 ve Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında açık tutulacaktır” denildi .