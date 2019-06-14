Nüfus müdürlüklerinde hafta sonu YKS mesaisi
Ankara Valiliği, bugün ve yarın ayılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sebebiyle nüfus müdürlüklerinin açık olacağı duyuruldu.
Açıklamada, “YKS’ye katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere yanında,
‘Sınava Giriş Belgesi’ ile iki fotoğraf getirmeleri halinde, ‘Geçici Kimlik Belgesi’ verilmesi için, Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle nüfus müdürlükleri Cumartesi günü 07.00-17.00 ve Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında açık tutulacaktır” denildi .
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