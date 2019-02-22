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Öğle yemeğinde müzik ziyafeti

Kent Orkestrası, Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda Temmuz ayına kadar her hafta Perşembe günü ‘Öğle Arası Dinletileri’nde Başkentliler’le buluşacak.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, müziği halka sevdirmek ve sanatsal aktivitelerle dolu bir Başkent için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Kent Orkestrası bundan sonra her hafta çeşitli repertuvarlarla Başkentliler’e müzik dinletisi düzenleyecek. Şef Kemal Günüç’ün yönetimindeki orkestra bütün bir yıla yayılan konser programlarının yanı sıra ‘Öğle Arası Dinletileri’ ile sanatseverlerle buluşacak. 

Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda her hafta Perşembe günleri 12.25-13.10 saatleri arasında düzenlenecek müzik dinletilerinde, klasik müzikten operaya, türküden etnik caza kadar farklı kültürlere ait konserler yer alacak. Tüm sanatseverlere açık olan haftalık konserleri özel sektör çalışanları kadar kamuda çalışanlar da öğle arası tatilinde gelerek izleyebilecek. 

TEMMUZ’A KADAR DEVAM EDECEK 

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Şefi Kemal Günüç, Başkentliler’i hem kültürel hem de sanatsal faaliyetlerle buluşturmayı amaçladıklarının altını çizerek, “Bu konserleri özellikle Gençlik Parkı’nın çevresinde kamu kurumlarında çalışanların gün içerisinde stresten uzaklaşmalarını, motive olmalarını amaçlayarak düzenliyoruz. Kent Orkestrası olarak ilk kez böyle bir uygulama başlattık. Dinleyenleri farklı kültürlerle tanıştırmak ve burada insanlara güzel bir anı yaşatmayı amaçlıyoruz. Temmuz ayına kadar öğle arası dinletileri sayesinde unutulan nostaljik eserleri de Başkentliler’le buluşturmayı istiyoruz” diye konuştu.  

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