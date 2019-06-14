Öğrenciler çevre için el ele verdi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle Ankara AB Bilgi Merkezi ve Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yapılan orman temizliğinde katılan ilk ve orta öğretim öğrencileri çevre için ele verdi.