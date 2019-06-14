Öğrenciler çevre için el ele verdi
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle Ankara AB Bilgi Merkezi ve Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yapılan orman temizliğinde katılan ilk ve orta öğretim öğrencileri çevre için ele verdi.
Türkiye’nin en büyük çevre hareketi olarak kabul edilen Sıfır Atık Projesi’nin pilot bölgesi olan Kızılcahamam’daki
Soğuksu Milli Parkı’nda düzenlenen etkinliğe Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Milli Eğitim İlçe Müdürü Veli Karakuş da katıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.