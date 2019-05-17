Otizmli Ali Batıhan engelleri yıkıp geçti   

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda tüm engelleri aşarak başarıya kulaç atan Ali Batıhan Oğuz’un, farklı stillerde tam 12 madalyası bulunuyor. Yarışmalarda Türkiye dördüncülüğü elde eden genç yüzücü, şampiyonluğu göğüslemek için antrenmanlarına hiç durmadan devam ediyor. Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde özel bir eğitim alarak, engelsiz insanların bile öğrenmekte zorlandığı Kur’anı-ı Kerim’i Arapça okumayı başaran, çini, takı tasarımı ve ebru sanatıyla ilgilenen Oğuz’un çalışmaları, sanatseverlerin beğenisine de sunuluyor.