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Ozan WIngs, Çayyolu’na yeni bir nefes kazandırdı

Ankara'nın değişim sürecine hizmet etmek ve ekonomiye değer katmak için yaptıkları kaliteli projelerle adından söz ettiren Ozan Yapı, modern inşaat teknikleri, kaliteli malzeme ve vasıflı iş gücü ile yeni yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor.

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Ozan Yapı, Başkent’in gelişen semtlerinden biri olan Çayyolu’ndaki Ozan Wings Projesi ile de, hem konforlu bir yaşama kapı açabileceğiniz, hem de birikimlerinizi yatırıma dönüş-türebileceğiniz bir fırsat sunuyor. Ozan Yapı’nın sahibi Ümit Ozan, “Ozan Wings’te komşuluktan sosyalleşmeye, konfordan güvene 1+0, 1+1 ve 1+2 daire tiplerimizle sizleri rahat ettirecek tüm çözümleri bir arada sunuyoruz” dedi.  

 

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