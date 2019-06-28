Ozan WIngs, Çayyolu’na yeni bir nefes kazandırdı

Ozan Yapı, Başkent’in gelişen semtlerinden biri olan Çayyolu’ndaki Ozan Wings Projesi ile de, hem konforlu bir yaşama kapı açabileceğiniz, hem de birikimlerinizi yatırıma dönüş-türebileceğiniz bir fırsat sunuyor. Ozan Yapı’nın sahibi Ümit Ozan, “Ozan Wings’te komşuluktan sosyalleşmeye, konfordan güvene 1+0, 1+1 ve 1+2 daire tiplerimizle sizleri rahat ettirecek tüm çözümleri bir arada sunuyoruz” dedi.