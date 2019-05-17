Özel öğrencilerden çok özel fotoğraflar

Orhan Cemal Fersoy İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, Podium AVM’de sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Sergide, 16’sı özel eğitim öğrencisi olmak üzere 34 öğrencinin fotoğrafına yer verildi. Çocuklara fotoğraf dersi veren Engelsiz Fotoğraf Derneği (ENFOD) Yönetim Kurulu Üyesi Nazmi Alacadağlı, özel eğitim gören öğrencilerin bu tür etkinliklerle kendilerine olan güvenin artığını söyledi. Alacadağlı, özel eğitim öğrencilerinin bu süreç sonrasında fotoğrafa olan ilgilerinin arttığını ve bu alanda ilerlemek isteyenler olduğunu dile getirdi. Türkçe Öğretmeni Seda Aslan ise özel eğitim öğrencileri ile diğer öğrencilerin, bu etkinlikle birbirlerini daha iyi tanıyarak kaynaştıklarını belirterek, bu tür etkinliklerle hem öğrencilerin hem de ailelerin birbirlerini daha iyi tanımasının kolaylaştığını vurguladı.