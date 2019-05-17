Pink Martini Başkent’e geliyor
ABD’li müzik grubu Pink Martini, dünya turnesi kapsamında Ankara’da sahne alacak.
Albümleri ve söyledikleri Türkçe şarkılarla ülkemizde de geniş bir hayran kitlesine sahip Pink Martini, 20 Mayıs akşamı Congresium Ankara’da müzikseverlerle buluşacak. Ünlü grup, konserde, aşk şarkılarından 1930’ların Küba müziğine, Fransız şansonlarından Brezilya sokak şarkılarına kadar birçok eseri seslendirecek.
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