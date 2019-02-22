Piyanist Gülsin Onay CSO ile konser verdi

Onay, CSO sahnesindeki konserde, 19’uncu yüzyıl romantik dönemin başyapıtlarından Edvard Grieg’in piyano konçertosunu seslendirdi. Konser sonrasında dakikalarca alkışlanan Onay, tekrar sahneye çıkarak Frederic Chopin’in ‘Nocturne Opus 9/2’, Beethoven’ın ‘Ayışığı Sonatı’ ve Bach’n ‘Busoni Koral’ isimli eserlerini icra etti.

KORO VE ORKESTRA BİR ARADA

CSO Genel Müzik Direktörü Şef Rengim Gökmen’in yönetimindeki konserin ikinci bölümünde ise CSO ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, Gabriel Faure’nin ‘Requiem’ eserini seslendirdi. Eserin solo partilerini Antalya Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Soprano Nurdan Küçükekmekçi ve Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Bariton Arda Aktar yorumladı. Konser arasında piyanist Onay, albümünü imzaladığı hayranları ile fotoğraf çektirdi.