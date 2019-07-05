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 Polatlı OSB’ye dev yatırım

Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’ne 100 hektarlık alanda yapılacak atıksu, yağmur suyu ve içme suyu gibi çalışmaları kapsayan 27 milyon TL’lik dev yatırım onaylandı.  

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Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi’ne 27 milyon TL’yi bulacak dev yatırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı. Yatırım kapsamında 100 hektarlık alanda yol, atıksu, yağmur suyu ve içme suyu projelerinin inşa edileceğini belirten Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya, bu adımların sadece planlananların ilk etabı olduğunu söyledi. 

İSTİHDAMI ARTIRACAK    

Sakarya, “Organize Sanayi Bölgesi’nin yol, atıksu, yağmur suyu, içme suyu altyapı işlerini kapsayan çalışmalarla alakalı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredilendirme talebimizi onayladı. Şu anda alt yapı inşaat yapımı ihale sürecini başlatacağız. İnşallah en kısa sürede ihaleyi gerçekleştirip, bu önemli yatırımı bölgemize kazandıracağız” dedi. Ulvi Sakarya, hayata geçirilecek yeni hizmetlerle OSB’nin daha fazla yatırımcıyla buluşacağını ve istihdamın artacağını dile getirdi. 

 

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