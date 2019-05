Polatlı’nın gururu ‘Anadolu Bacıları’

Ankara Kalkınma Ajansı, Polatlı Ticaret Odası, Başkent Üniversitesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın iş birliği ile 2016 yılında hayata geçirilen ‘Şeker Pancarı Tarımsal Üretime Dayalı Ürün Geliştirme Projesi’ kapsamında, Polatlı ve çevre köylerinde yaşayan gönüllü ev kadınlarına pancar pekmezi konusunda girişimcilik eğitimi verildi. Eğitim sonunda pancar pekmezi atölyesinde çalışmaya başlayan 13 kadından çoğu, çalışma şartlarının zorluğu nedeniyle işi bıraktı. Çalışmaya devam eden 5 kadın ise ‘Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi’ni kurarak ‘Panpek’ adını verdikleri kendi markaları olan pancar pekmezini üretti.

RESTORANA ÖZEL REÇEL

Pancar pekmezini bilinen bir marka haline getiren kadınlar, daha sonra işi büyüttü ve ürün çeşitliliğini artırdı. İlk defa kendi paralarını kazanmanın mutluluğunu yaşayan kadınlar, tarhana, sade ve sebzeli erişte, portakallı havuç reçeli ve kırmızı pancar reçeli üretmeye de başladı. 5 kadının atölyelerinde deneme yanılma yöntemiyle ürettikleri özel portakallı havuç reçeli, ünlü bir restoran zincirinin kahvaltı menüsüne girdi. Kadınlar, Türkiye’de 51 şubesi olan restorana aylık bir buçuk ton portakallı havuç reçeli üretiyor.

Kadınlardan İklime Yaşar, Polatlı’nın tek kadın kooperatifi olduklarına dikkat çekerek, “Birimiz pes ettiğinde diğeri kaldırıyor onu, ‘hayır, yılmayacağız devam edeceğiz, emek vereceğiz ki karşılığını alacağız’ diyerek. Asıl kooperatifçilik işte bu. O yüzden biz bir arada olup, ısrar ederek, azmettik. 5 bacı omuz omuza vererek devam ettik. Pancar pekmezini satabilmek için fuarlara katıldık, marketlere gidip, tanıtım yaptık, gerektiğinde kapı kapı dolaştık. Bu çalışmalardan geri dönüş gelmeye başlayınca umutlandık” ifadelerini kullandı.

HEDEF FABRİKA KURMAK

Nilüfer Kart ise yakında daha büyük bir atölyeye taşınacaklarını, asıl hedeflerinin ise fabrika kurmak olduğunu söyledi. İlk para kazandıklarında ağladıklarını ifade eden Kart, “Artık burası bize küçük geliyor, inşallah başka bir yere taşınacağız. İşimizin de ilerlemesi adına yeniden bir proje yazdık, ismi ‘Anadolu Bacıları Güçleniyor’. Onaylandı, şimdi iki katlı bir bina tuttuk, orada her şey kapsamlı olacak, pancar pekmezimiz ayrı bir bölüm, erişte bölümümüz ayrı olacak. Kadın isterse her şey oluyor. Bizim zaten sloganımız da öyle, ‘kadının elinin değdiği yerde bereket vardır’ diyoruz, o yüzden kadın isterse her şey olur yeter ki istesin” diye konuştu.