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'Potansiyeli büyük enerji kaynakları var'

Fransa Montpellier Ticaret Okulu, Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma (ESD) Başkanı ve Profesörü Prof. Dr. Muhammad Shahbaz, Ankara Ticaret Odası (ATO), Ekonomi Kulübü ve Mimarlar Mühendisler Grubu davetlisi olarak “Küreselleşme, Enerji Tüketimi ve Enerji Politikaları Konferansı” konulu konferans verdi.

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Konferansın açılış konuşmasını yapan ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar, “Türkiye enerji kaynaklarına en yakın ülkelerden biri olması nedeniyle stratejik bir konuma sahip. Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan petrol ve doğalgaz boru hatları Türkiye’den geçiyor. Dolayısıyla enerji hatlarında yaşanan gelişmeler ülkemizi çok yakından ilgilendiriyor” dedi. Prof. Dr. Muhhmad Shahbaz ise, uluslararası sistemde dış politika aracı olarak enerji, enerji kaynakları-diplomasi etkileşimi, enerji jeopolitiği, dünya enerji üretim ve tüketim alanları arasındaki denge ve enerji politiğinde alternatif enerji arayışları arasındaki bağlantı hakkında bilgiler verdi. Shahbaz, “Ne üretirseniz üretin ne kadar üretirseniz üretin enerji talebinizi farklı şekillerde etkileyecektir. Küresel piyasalara daha fazla katılmak ticari açığın azalması açısından çok önemli. Ne kadar küreselleşebilirsek açığı o kadar kapatabiliriz” diye konuştu.  

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