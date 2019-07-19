Sabahattin Tuncer’in adı Çankaya’da yaşatılacak
Türkiye'nin kolonya devi Eyüp Sabri Tuncer’in 3 yıl önce vefat eden oğlu Sabahattin Tuncer’in adının yaşadığı Çankaya’da bir sokağa verilmesi istendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda gündeme gelen önerge, Cadde ve Sokakları Belirleme Komisyonu’na havale edildi. Komisyonun incelemesinin ardından, konunun gelecek toplantıda ele alınması bekleniyor.
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