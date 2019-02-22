Sağlık turizmine Başkent desteği

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Türkiye’nin sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya’yı ziyaret etti. Görüşmede Türkiye’nin uluslararası alanda sağlık turizminden aldığı payı artırmak için yapılacaklar konusunda bilgi alış verişinde bulunuldu. ATO Başkan Yardımcısı Aktay, Ankara’nın sağlık turizmi pastasından aldığı payı büyütmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu doğrultuda Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşların artması konusunda çalışma yaptıklarını ve halen 17 ülkeden 29 varış yerine Esenboğa’dan direkt uçuş sağlandığını söyledi.

KOORDİNASYON SAĞLANMALI

Türkiye’de bölgesel uzmanlaşmanın tamamlanıp, her şehrin bir sağlık dalının uzmanı olarak daha iyi hizmet vermesinin sağlanabileceğini ifade eden Aktay, “Artık ülkeler değil şehirler marka haline geliyor” dedi.

Sağlık turizminin geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda koordinasyon sağlanması gerektiğinin de önemine dikkati çeken Aktay, bu konuda ATO yönetimi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ise, Türkiye’yi sağlık alanında uluslararası bir hedef haline getirmek istediklerini dile getirdi. 2023 vizyonuna en uygun sektörlerden birinin sağlık sektörü olduğunun altını çizen Kılıçkaya, şehir hastaneleri ile sağlık kapasitesinin artacağını vurguladı. Kılıçkaya, sağlık turizmi için gerçekleştirecekleri çalışmaları özel sektörle istişare ederek yapacaklarını da sözlerine ekledi.