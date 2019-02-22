İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3321
  • 6,0487
  • 227.98
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Sağlık turizmine Başkent desteği

ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Ankara’nın sağlık turizmi pastasından aldığı payı büyütmek için çalışma yürüttüklerini belirterek, bu doğrultuda yurt dışına direkt uçuşların artması gerektiğini söyledi. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Türkiye’nin sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya’yı ziyaret etti. Görüşmede Türkiye’nin uluslararası alanda sağlık turizminden aldığı payı artırmak için yapılacaklar konusunda bilgi alış verişinde bulunuldu. ATO Başkan Yardımcısı Aktay, Ankara’nın sağlık turizmi pastasından aldığı payı büyütmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu doğrultuda Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşların artması konusunda çalışma yaptıklarını ve halen 17 ülkeden 29 varış yerine Esenboğa’dan direkt uçuş sağlandığını söyledi. 

KOORDİNASYON SAĞLANMALI  

Türkiye’de bölgesel uzmanlaşmanın tamamlanıp, her şehrin bir sağlık dalının uzmanı olarak daha iyi hizmet vermesinin sağlanabileceğini ifade eden Aktay, “Artık ülkeler değil şehirler marka haline geliyor” dedi. 

Sağlık turizminin geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda koordinasyon sağlanması gerektiğinin de önemine dikkati çeken Aktay, bu konuda ATO yönetimi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.  USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ise, Türkiye’yi sağlık alanında uluslararası bir hedef haline getirmek istediklerini dile getirdi. 2023 vizyonuna en uygun sektörlerden birinin sağlık sektörü olduğunun altını çizen Kılıçkaya, şehir hastaneleri ile sağlık kapasitesinin artacağını vurguladı. Kılıçkaya, sağlık turizmi için gerçekleştirecekleri çalışmaları özel sektörle istişare ederek yapacaklarını da sözlerine ekledi. 

Afrin´de terör saldırısı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pakistan'dan rest: Tüm gücümüzle karşılık vereceğiz

Pakistan'dan rest: Tüm gücümüzle karşılık vereceğiz

Sınırlarını yapay zeka ile koruyacaklar

Sınırlarını yapay zeka ile koruyacaklar

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

CHP'li Bekaroğlu hakkında fezleke hazırlandı

CHP'li Bekaroğlu hakkında fezleke hazırlandı

'Türkiye büyük yük üstlendi'

'Türkiye büyük yük üstlendi'

CHP karıştı, liste Kılıçdaroğlu'nun akrabalarına ayrıldı

CHP karıştı, liste Kılıçdaroğlu'nun akrabalarına ayrıldı

Komşuda alarm! Suriye sınırında teyakkuza geçtiler

Komşuda alarm! Suriye sınırında teyakkuza geçtiler

6 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı

6 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı
 

POPÜLER HABERLER

Alanya´da telef olmuş binlerce balık sahile vurdu

Alanya´da telef olmuş binlerce balık sahile vurdu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA