Sağlık vatandaşın ayağına gidiyor

Evde sağlık hizmetinin sosyal belediyeciliğin önemli uygulamalarından biri olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ”İlçemizin en ücra noktalarına kadar götürülen bu hizmetten vatandaşımız oldukça memnun kalıyor. Yatağa bağımlı, kimsesiz, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın tedavilerini gerçekleştirerek onları yalnız bırakmıyoruz” dedi. Evde sağlık hizmeti kapsamında hastalardan; kan alımı, muayene, enjeksiyon, pansuman, serum, sonda takımı, kan şeker ölçümü, kolostomi bakımı yapılıyor. Ayrıca ihtiyacı olan hastalara yönelik mama, hasta bezi, yatak koruyucu, havalı yatak ve tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Uzman ekipler tarafından yürütülen sağlık hizmetinden faydalanmak isteyenler Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne müracaat edebilecekleri gibi 444 0 149 Mamak Çözüm Merkezi’ni de arayarak talepte bulunabiliyor.