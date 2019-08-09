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Savunmanın devleri Ankara’da buluşuyor

Türkiye’nin savunma sanayi devleri, Ankara’da düzenlenecek 2. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde buluşmaya hazırlanıyor. Zirvede Türk Savunma Sanayisi ürünleri vitrine çıkacak.

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Savunma sanayinin yeni buluşma noktası olan Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi Ankara’da yapılacak. MÜSİAD Ankara Şubesi tarafından 2-3 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek zirvede; yerli ve milli savunma gücü yatırımları sergilenecek. S-400 ve F-35 konularının da tartışılacağı zirvede, sektörün gelişmesi ve ihracat potansiyelini artırması için atılması gereken adımlar da masaya yatırılacak.

Zirvede, sanayiciler, bakanlık temsilcileri, akademisyenler, teknoloji uzmanları, askeri denetim ve sınır kontrolü uzmanları ile ordu, jandarma ve polis teşkilatında görevli kıdemli karar vericiler bir araya gelecek. Sınır güvenliği konusundaki en güncel gelişmelerin alanında uzman konuşmacılar tarafından aktarılacağı zirvede, sektördeki en son teknolojiyle üretilmiş ürünler de sergilenecek. Yerli ve yabancı iş birlikleri için zemin oluşturan zirvede, önemli anlaşmalara da imza atılması bekleniyor.

F-35 KRİZİ TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİ GELİŞTİRECEK

MÜSİAD Ankara Savunma Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altunbaş, “Son günlerde yaşadığımız S-400 hava savunma sistemi ve F-35 programı kaynaklı konular bir kez daha gösterdi ki Türkiye’nin kalbi savunma sanayisinde atıyor. Bu güne kadar yaşadığımız yaptırımlar, her zaman savunma sanayimizi ileriye taşımamıza aracılık etti. Türk mühendislerimiz geliştirdikleri yeni ürün, teknoloji ve ekipmanlarla bu sektörde sağlam adımlarla ilerlediğimizi ortaya koyuyor. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz  Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi de sektörün tüm taraflarını bir araya getirecek. Zirve’de milli ve yerli savunma sanayimizi hem ihtiyaçlarımızı karşılayan hem de ihraç eden bir konuma yükselmesi için yapılabilecekleri tartışacağız” dedi.

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