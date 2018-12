Şehit kızı Meryem’e sürpriz doğum günü

Meryem’in doğum gününü kutlayan Başkan Ak, şehidin oğlu Ömer Ali Tufan’a ve eşi Havva Tufan’a da hediyeler verdi. Başkan Ak, kesilen pastanın ardından hatıra fotoğrafı çektirdiği Meryem’e hayırlı ve uzun bir ömür diledi. Hediye oyuncakları Meryem ve Ömer Ali’yle açarak onlarla yakından ilgilenen Ak, Keçiören Belediyesi olarak her zaman Tufan Ailesi’nin yanında olacaklarını söyledi. Anne Havva Tufan da sürpriz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Keçiören’in gazilerini ve şehit yakınlarını her fırsatta ziyaret eden, özel günlerinde onları yalnız bırakmayan Başkan Ak, “Vatan için canını feda etmiş ve etmeye hazır olan bir milletin mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye’yi zayıflatmaya çalışanlar, milli ve manevi duygusu her şeyin önünde olan milletimizin vatan sevgisini göz ardı ediyorlar. Son olarak 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında bunu dünyaya gösterdik. Bu vesileyle aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün de şehidimiz Muhammed Tufan’ın biricik evladı Meryem Tufan’ın doğum günü olduğunu öğrenerek mutluluklarına ortak olmak istedik” diye konuştu.