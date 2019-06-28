Şehitlerin anısını fidanlarda yaşatıyorlar

Şehit aileleri, böylelikle hem çocuklarının anısını yaşatıyor hem de doğayı yeşillendiriyor. Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, “Şehit anne ve babaları bizzat gelerek evlatlarının isimlerini bir ömür boyu yaşatabilmek için elleriyle fidanlar dikti. Yaklaşık 17 yıl önce dikilen çam fidanları bugün iki adam boyu oldu. Şehit aileleri bu 17 yıl boyunca değişik zamanlarda gelip hem yeni fidanları toprakla buluşturdu, hem de bakımlarını yaptı. Evlatlarının hasretini ve sevgisini bu fidanlarda aradı” dedi.