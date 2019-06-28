Sincan Belediyesi’nden ‘Sıfır Atık’ seferberliği

Çevrenin korunması, temizlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla düzenlenen toplantıda, ‘Sıfır Atık Projesi’ne ilişkin neler yapıldı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin istişarelerde bulunuldu. Geri dönüşümün önemine dikkati çeken Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Dünyada malum ihtiyaçlar sonsuz, kaynaklar kıt. Dolayısıyla geri dönüşümün önemi git gide artıyor. Hem çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması anlamında hem de çöpün çok daha değerli olduğunu insanoğlu fark etmeye başladı. Ve çöpü geri dönüştürerek teknolojik, tarımsal, zirai ve teknik anlamda birçok şey elde edebiliyoruz artık” diye konuştu.