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Sincan-Çayyolu’nda aktarmasız ulaşım 

Ankara’da Sincan OSB-Törekent-Kızılay ile Koru-Kızılay Metro Hattı arasındaki yolcu aktarması kaldırılarak kesintisiz ulaşım sağlandı. 

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Başkent'te raylı sistemlerdeki aktarmasız yolculuk uygulamasına bir yenisi daha eklendi. En son 3 Temmuz’da Sincan-Kızılay Metrosu’nun Batıkent aktarmasının kaldırılmasının ardından, Sincan OSB-Törekent-Kızılay Metrosu ile Koru-Kızılay Metrosu arasındaki Kızılay aktarması da kaldırıldı. Son test sürüşlerinin yapıldığı 46 kilometrelik hat sayesinde Çayyolu Koru’dan metroya binenler, Kızılay’da inmeden Eryaman ve Sincan’a aktarmasız ulaşabilecek. 

EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, 46 kilometrelik ve 34 istasyondan oluşan OSB-Törekent-Kızılay Metrosu ile Koru-Kızılay Metrosu’nun birleştirildiğini söyledi. 14,6 kilometrelik Batıkent-Kızılay Hattı (M1), 16,6 kilometrelik Kızılay-Çayyolu Hattı (M2) ve 15,36 kilometrelik Batıkent-Sincan-Törekent Hattı’nın (M3) birleştirilmesiyle birlikte Ankaralılar tren değiştirmeden hem konforlu yolculuk yapma imkanına kavuştu, hem de zamandan tasarruf etti. 

SIL4 GÜVENLİK SİSTEMİ 

Raylı sistemlerde yolcuların güvenliği de uluslararası standartlara uygun SIL4 ile sağlanıyor. Bu güvenlik sistemi herhangi bir sürüş sırasında oluşabilecek tehlikeli durumu önceden algılayarak önlüyor.  

SEYAHAT SÜRESİ KISALDI           

Aktarmasız ve kesintisiz ulaşımla engelli, yaşlı ve hamileler için de kolaylık sağlamayı amaçladıklarını belirten EGO Genel Müdürü Gündoğdu, metroda seyahat süresini daha da kısaltacaklarını dile getirdi. Gündoğdu, “Vatandaşın rahat ulaşımı için 3 aşamalı hedefimiz vardı. Birincisi Batıkent aktarmasıydı bunu daha önce çözdük. İkincisi Kızılay aktarmasıydı bunu da şimdi çözdük. Üçüncüsü de hız sınırlamasıydı. Bunu azalttığımızda seyahat süresi de kısalmış olacak. Hız sınırlaması yapılan 17 noktamız vardı biz onu 9 noktaya düşürdük. Bu sınırlandırmaları da peyderpey azaltacağız. Çalışmalarımız o yönde devam ediyor” diye konuştu.   

 

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