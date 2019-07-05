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Sincan’ın çöpleri gübreye dönüşüyor

Sincan Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında kurduğu Kompost Üretim Tesisi ile çöpleri dönüştürerek organik gübre üretiyor.

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Atık Getirme Merkezi içerisindeki Kompost Üretim Tesisi’nde tam otomatik makina ile elde edilen aylık ortalama 450-500 kilogram organik gübre parklarda ve sera bitkilerinde kullanılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı incelemede çöpten üretilen organik gübre ile zenginleştirilmiş toprak kaliteli bulundu. Sıfır Atık Projesi’nde öncü oldukların belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Zararsız ve besin yönünden zengin olan kompost, çevre dostu olması yönüyle de dikkati çekiyor. Kompost üretimi ile hem toprağı iyileştirici özellikte gübre elde ediliyor hem de geri dönüşüme büyük ölçüde katkı sağlıyor” diye konuştu. 

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