Sincanlılar’ın konut sevinci

Toplam 4 bin 469 başvurunun yapıldığı projeden yararlananlar ilk kez ev sahibi olma mutluluğunu yaşadı. Yatay mimari ile inşa edilecek konutların bin 551’i 2+1, , 850’si ise 3+1 olacak. Alt gelir grubuna yönelik olan 2+1 konutlar, 475 TL’den başlayan taksitlerle yüzde 12, yüzde 20 peşinat ve 180, 240 ay vade seçenekleriyle satışa sunuldu. Orta gelir grubuna yönelik olan 3+1 konutlar ise 928 TL’den başlayan taksitlerle yüzde 10, yüzde 20 peşinat, 120 ve 180 ay vade seçenekleriyle satışa çıkarıldı.