Soğuksu Milli Parkı Türkiye ikincisi oldu

Yakın olması sebebiyle Başkentliler’in ve çevre illerden gelenlerin akın ettiği Kızılcahamam’da termal, dağ turizmi ve doğa turları için ideal mekanlar bulunuyor. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Başkent Ankara’nın 80 kilometre kuzeyinde olan ilçemiz, ziyaretçilerimizin yoğun ilgisini çekiyor. Özellikle de hafta sonları ilçemizi gezmek ve mangal yakmak adına gelen misafirlerimiz hafta sonunu keyifli bir şekilde geçirme fırsatı buluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden (DKMP) edinilen bilgiye göre, Türkiye’de Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı 2 milyon 125 bin 552 ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı” dedi. Acar, ayrıca termal turizmi alanında Kızılcahamam’ın şifa deposu olduğunu belirterek, kaplıca suyunun romatizma, böbrek, idrar yolu, sindirim sistemi hastalıkları ve kemik eklem rahatsızlıklarına iyi geldiğinin tespit edildiğini söyledi.