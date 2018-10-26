Su Fuarı'na E-Berk damgası
Dünya markası olma yolunda ilerleyen E-BERK, Endüstri 4.0 ile ürettikleri yenilikçi yerli ürünlerle fuarlara damga vuruyor.
İstanbul Su Kongresi ve Fuarı’na katılarak milli ürünlerini katılımcılara tanıtan E-Berk, uluslararası önemli firmaların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sanal gerçeklik teknolojisiyle ürettikleri tünel açma makinesiyle sektörde bir ilki başaran E-Berk, boru itme makinesiyle de büyük beğeni kazandı. E-Berk, Arap Ülkeleri Su Araçları Derneği (ACWUA) Genel Sekreteri Khaldon H. Khasman, Tunus Ulusal Su Araçları Dağıtıcı ( SONEDE) CEO’su Mosbah Helalı ve Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED) Başkanı Yasin Torun’u standında ağırladı. E-Berk standını ziyaret eden Su ve Sanitasyon Ajansı (LDA), Lahore İnşaatları Direktörü Mian Muhammad Yousef ve iş arkadaşları, tünel açma makineleri hakkında bilgi aldı.
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