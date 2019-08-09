Tahran-Ankara tren seferleri başladı

Tahran’dan Ankara’ya düzenlenen ve yerel saatle 21: 50’de ilk seferine çıkan trenin biletlerinin ise 353 TL olacağı açıklandı.

Tahran-Ankara arası 60 saat

Trenin Tebriz üzerinden Van’a gelerek ve Van’da tren değişimi yapılarak Ankara’ya ulaşılacağı belirtildi. Tahran-Ankara arası 60 saat süreceği ifade edilen trenin bugün Başkente olması bekleniyor. Tahran-Ankara arasında her hafta Çarşamba günleri sefer düzenleneceği kaydedildi.