Tahran-Ankara tren seferleri başladı
İran-Türkiye tren seferleri Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs ve İranlı yetkililerin katılımıyla Tahran’da düzenlenen törenle başlatıldı.
Tahran’dan Ankara’ya düzenlenen ve yerel saatle 21: 50’de ilk seferine çıkan trenin biletlerinin ise 353 TL olacağı açıklandı.
Tahran-Ankara arası 60 saat
Trenin Tebriz üzerinden Van’a gelerek ve Van’da tren değişimi yapılarak Ankara’ya ulaşılacağı belirtildi. Tahran-Ankara arası 60 saat süreceği ifade edilen trenin bugün Başkente olması bekleniyor. Tahran-Ankara arasında her hafta Çarşamba günleri sefer düzenleneceği kaydedildi.
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