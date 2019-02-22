Taksicilerden Yavaş’a tepki

Kızılay’da toplanan taksiciler, Yavaş’ı protesto etti. Grup adına konuşan Yalçın Koçaş, Kızılay’da atılacak adımın tüm şehri ilgilendirdiğini söyledi. Kimsenin Kızılay ve taksilerle ilgili tek başına karar verme hakkına sahip olmadığını belirten Koçaş, “Mansur Yavaş, Kızılay’a taksilerin girmesini engelleyen bir projeden bahsederek, taksicileri Kızılay’a sokmayacağını söylemiştir. Bunun ardından tepkimizi görünce söyleminden vazgeçmiş ve ‘Kızılay’a sadece taksiciler girecek’ demiştir. Ayrıca Kızılay’ı yayalaştırmayı düşündüğünü de söylemiştir. Sayın Yavaş, sürekli çelişen vaatlerini sıralarken, ne taksicileri, ne taksicilerin önemini, ne de Ankara’yı bilmediği izlenimini uyandırmaktadır” ifadelerini kullandı. Koçaş, 31 Mart’taki Yerel Seçim’de AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’yi destekleyeceklerini de sözlerine ekledi.