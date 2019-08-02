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TESK Başkanı Palandöken uyardı: Kurbanı internetten değil pazardan alın

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı arifesinde yapılan online alışverişlerde dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçen yıl internet üzerinden kurbanlık alan vatandaşların bir kısmı maalesef mağduriyet yaşadı. Satın aldıkları kurban etlerinin büyükbaş yerine küçükbaş gelmesi ya da hisselerine düşen kilogram yerine daha az, daha yağlı et gönderilmesi gibi vakalarla karşılaştılar. İnternetteki kurbanlık satışlarında başka bir hayvanın fotoğrafı konularak satışa çıkarılan kurbanlıkların sayısı oldukça fazla. Bu yüzden vatandaşlarımız kurbanlıklarını internet üzerinden değil kurban pazarına gidip görerek satın almalı. Hayvanın dişinin çıkıp çıkmadığına ve diğer fiziksel özelliklerine bakılarak sağlıklı olduğuna karar verilmeli. En önemlisi dini açıdan hayvan kurban olur mu olmaz mı ona bakılmalı. Aksi halde bayram sevabımızın üzerine dolandırıcı gölgesi düşebilir” şeklinde konuştu.

Kurbanlık alışverişinin yanı sıra gıda, kozmetik, tekstil, hediyelik eşya gibi bayram alışverişlerinin de internetten yapıldığına dikkati çeken Palandöken, “Bayram öncesinde yaşanan alışveriş çılgınlığının dolandırıcılık vakalarını artırmaması için çok dikkatli olunmalı. Öncelikle alışveriş yapılacak sitenin adres çubuğuna dikkat edilmeli. Sitelerin kurumsal olup olmadığı, gizlilik ilkelerine uygun hareket edip etmediği araştırılmalı. Alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerinin çalınmaması için 3D Secure güvenli ödeme sistemi olan internet siteleri tercih edilmeli. İnternet ortamındaki dolandırıcılığın önüne geçilmesi için bilinçlenme, farkındalık ve eğitim büyük bir önem taşıyor. Dolandırıcılık vakalarının ve hak mağduriyetlerinin yaşanmaması için vatandaşlar internet alışverişi yaparken çok dikkatli olmalı” şeklinde konuştu.

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